Бейрут, , 12:09 — REGNUM Израильские военные пересекли границу с Ливаном в четверг, 13 января. Об этом сообщает радиостанция Al-Noor.

Танк армии Израиля Idf.il

По данным журналистов, на ливанскую территорию вошла группа из 10 солдат при поддержке двух танков «Меркава» и нескольких кинологов с собаками.

Инцидент произошёл в районе пограничного поста «Хилат-аль-Махафер» южнее посёлка Мадайса. Израильские военные находились на ливанской территории несколько часов, после чего покинули район.

По информации местных СМИ, рейд был направлен на поиск группы нарушителей, которые ранее нелегально пересекли границу между Ливаном и Израилем.

Армия Израиля регулярно проводит силовые операции в районе ливанской границы. Военные ищут тоннели, используемые группировками «Хезболла» и ХАМАС для переброски оружия через границу.