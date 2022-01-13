Таллин, , 12:03 — REGNUM Депутат парламента Эстонии от оппозиционной партии «Отечество» Прийт Сибул направил запрос в Министерство социальных дел, в котором просит объяснить причины объявленного вакцинирования детей в возрасте 5−11 лет от коронавируса. Об этом сообщил портал гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на парламентария.

Вакцина

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За дополнительными разъяснениями политик обратился к министру труда и здоровья Танелю Кийку.

Ранее комиссия по иммунопрофилактике при Минсоцдел Эстонии рекомендовала родителям вакцинировать от коронавируса детей 5−11 лет с целью снизить заболеваемость и риск осложнений в этой возрастной группе.

Сибул напомнил, что дети, как правило, легко переносят вирус, зачастую бессимптомно. Поэтому важно знать, какой информацией руководствовались в комиссии, посчитав, что вакцинация поможет затормозить распространение вируса в детских коллективах и в семьях.

«При вакцинации детей мы также должны учесть, что в отношении вакцин не проводились долгосрочные исследования, что логично в случае нового вируса», — добавил он.