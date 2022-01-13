Братислава, 13 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка заявил о важности контактов с российскими коллегами. Так он ответил на критику из-за своей поездки в Москву на празднование 300-летия прокуратуры России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

По словам словацкого генпрокурора, личные контакты и общение с главами зарубежных партнёрских органов прокуратуры, в том числе российских, нужны и полезны. У стран есть общая цель — защита верховенства закона в том числе в глобальном масштабе.

«Отвергаю чёрно-белое видение мира», — написал Жилинка на своей странице в Facebook.

Жилинка — единственный генеральный прокурор из стран ЕС, который принял приглашение для участия в московских торжествах, посвящённых Генпрокуратуре России. На родине Жилинку раскритиковали за это. Так, СМИ Словакии напомнили, что генпрокурор РФ Игорь Краснов внесён в санкционный список ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января работников российской прокуратуры поздравил с профессиональным праздником президент Владимир Путин.

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