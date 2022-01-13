Архангельск, 13 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Студентов и преподавателей Северного государственного меди цинского университета эвакуировали из-за пожара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Pixabay.com Эвакуация

«В ходе разведки установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения в светильнике в аудитории на пятом этаже здания, оплавлен плафон осветительного прибора. Организована эвакуация студентов и персонала. Самостоятельно на улицу вышли порядка 200 человек», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 января, неизвестный «заминировал» школы Архангельска, учеников отправили на дистант.