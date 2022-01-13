Москва, , 12:02 — REGNUM Число выявленных случаев заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 21 155 заражений коронавирусом. Об этом 13 января сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Суточный прирост резко увеличился — днём ранее выявили 17 946 заражений коронавирусом. Всего в России за пандемию зафиксировано 10 723 305 заражений коронавирусом.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 5490, а также в Санкт-Петербурге и Подмосковье — 1839 и 1556 соответственно. Также в первой пятёрке Нижегородская и Свердловская области.