Даллас, США, 13 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

(сс) DalStars9 Хоккеист команды «Даллас Старз»

В составе «Далласа» дубль оформил нападающий Джо Павелски, ещё по шайбе забросили Роопе Хинц, Джейсон Робертсон и Яни Хаканпяя. У «Сиэтла» отличились форварды Калле Йернкрок и Джаред Макканн.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 38 очков. «Сиэтл» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 24 очками.

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