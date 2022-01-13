Уфа, 13 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Снегопады и метели ожидаются в Башкирии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Bookmix.ru Метель

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Сообщается, что с 14 по 16 января в республике ожидается ухудшение погодных условий. На дорогах могут образоваться снежный накат, снежные заносы и гололедица.

Так, ночью 14 января в республике может пройти снег, местами метели, порывы сильного ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опуститься до — 23 °C, днем воздух может прогреться до — 5 °C.

15 января в республике также ожидается снег. В некоторых районах метель. Ночью может похолодать до — 17 °C, днем ожидается потепление до — 5 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в первой декаде января в Уфе выпало 82% от месячной нормы осадков.