Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM За январь-октябрь 2021 года смертность в Санкт-Петербурге увеличилась на 21,1% по сравнению с таким же периодом 2020 года. В Ленинградской области смертность за аналогичный период 2021 года увеличилась на 18,2%. Об этом сообщил Петростат.

Численность родившихся на 1000 человек населения, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, в Санкт-Петербурге в январе-октябре 2021 года уменьшилась на 2,9%, в Ленинградской области — на 1,4%,

«За январь-октябрь 2021 года смертность превысила рождаемость в городе в 1,6 раза (в январе-октябре 2020 г. — в 1,2 раза), в области — в 2,4 раза (в январе — октябре 2020 г. — в 2,0 раза)», — уточнили печальные итоги в статистическом ведомстве Петербурга и Ленобласти.

Численность постоянного населения Санкт-Петербурга сократилась на 7,0 тыс. человек, и по предварительной оценке на 1 ноября 2021 года составила 5 млн 377,3 тыс. человек. В Ленинградской области постоянное население увеличилось за счет миграционного прироста на 12,7 тыс. человек и на 1 ноября 2021 года составило 1 млн 905,4 тыс. человек.

«Число зарегистрированных браков, по сравнению с январем-октябрем 2020 года, в городе увеличилось на 20,5%, в области — на 25,0%, количество разводов в городе и области увеличилось, соответственно, на 17,1% и 18,2%», — добавили в Петростате.