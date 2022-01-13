Канберра, , 12:04 — REGNUM Теневой министр здравоохранения Австралии Марк Батлер (Лейбористская партия) призвал правительство под руководством Скотта Моррисона положить конец «позорной мыльной опере» вокруг визового скандала с теннисистом Новаком Джоковичем. Об этом 13 января сообщил телеканал Sky News.

Новак Джокович IvanAndreevich

Батлер отметил, что 13 января жители Австралии ждали, что правительство «окончательно решит» исход дела Джоковича после того, как аннулирование его визы было отменено федеральным судом. Однако правительство Австралии во главе с консерваторами до сих пор не сделало официального заявление о дальнейшем нахождении гражданина Сербии на территории страны.

«Австралийцы просто хотят, чтобы эта позорная мыльная опера закончилась. Все, чего они хотят, так это просто, чтобы правительство Австралии выполняло свою работу по адекватному управлению нашими границами, делало это компетентно и в соответствии с законом», — сказал теневой министр здравоохранения Батлер в эфире телеканала.