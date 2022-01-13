Токио, 13 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины выступают японские власти. Об этом 13 января заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

Mofa.go.jp Ёсимаса Хаяси

«Япония последовательно выступает в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности», — сказал он.

Также Хаяси отметил, что в Токио пристально наблюдают за якобы увеличением Россией своего военного присутствия на границе с Украиной и добавил, что Япония в составе Группы семи собирается выработать «надлежащий подход» в этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в настоящее время власти Украины не осуществляют подготовку к военным действиям.