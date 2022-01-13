Ярославль, 13 января 2022, 12:16 — REGNUM В Ярославле молочная продукция фирмы «Ярмолпрод» подорожает не из-за новой маркировки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который занимается маркировкой и формированием национального каталога товаров.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что молочная продукция «Ярмолпрода» с 13 января 2022 года подорожает на 2 рубля за штуку в связи с вводом новой маркировки.
В ЦРПТ указали, что нагрузка на отрасль в целом возросла из-за разницы валютных курсов — часть ветеринарных препаратов и кормов закупаются за рубежом. Ещё на стоимость продукции повлиял рост цен на топливо, электроэнергию и промышленную упаковку.
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