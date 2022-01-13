Ярославль, 13 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Ярославле молочная продукция фирмы «Ярмолпрод» подорожает не из-за новой маркировки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который занимается маркировкой и формированием национального каталога товаров.

Pezibear Молоко

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что молочная продукция «Ярмолпрода» с 13 января 2022 года подорожает на 2 рубля за штуку в связи с вводом новой маркировки.

«В части молочной продукции экспертами Высшей школы экономики на основании данных Росстата не только не зафиксировано влияние маркировки, но и наметился устойчивый тренд на снижение темпов роста цен. Так, по итогам ноября 2021 года цены на маркируемую продукцию росли медленнее, чем на немаркируемую. В частности, молоко стерилизованное подорожало на 1,77%, когда пастеризованное, которое на тот момент не маркировалось, — уже на 1,87%», — сообщили в Центре развития перспективных технологий.

В ЦРПТ указали, что нагрузка на отрасль в целом возросла из-за разницы валютных курсов — часть ветеринарных препаратов и кормов закупаются за рубежом. Ещё на стоимость продукции повлиял рост цен на топливо, электроэнергию и промышленную упаковку.