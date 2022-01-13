Черкесск, , 11:58 — REGNUM В период новогодних каникул на курортах Северного Кавказа, находящихся в ведении компании «Кавказ.РФ» под управлением Минэкономразвития России, отдохнули 112 тыс. человек. Это на 10% больше, чем за тот же период предыдущего года, сообщили 13 января в пресс-службе компании.

По словам замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, курирующего развитие СКФО, рост интереса туристов в курортам «Архыз» (Карачаево-Черкесия), «Эльбрус» (Кабардино-Балкария) и «Ведучи» «Чечня продолжается, несмотря на дефицит мест размещения.

Почти на 100% загружены отели «Архыза». Большинство гостей прибыли из Москвы и Санкт-Петербурга и южных регионов России — Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и Воронежской областей. Как отметил Назаров, 5 января курорт «Архыз» побил свой рекорд, пропустив на канатных дорогах девять тысяч человек.

На 15% больше туристов побывало на курорте «Эльбрус», почти на 10% больше гостей, чем год назад, посетило «Ведучи».

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