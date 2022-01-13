Канберра, , 12:01 — REGNUM Главный санитарный врач Австралии Пол Келли считает, что Австралия «догнала весь остальной мир» за последние несколько недель, поскольку коронавирус распространяется на территории страны со стремительной скоростью, заставляя министерства здравоохранения штатов и территорий каждую неделю регистрировать новые антирекорды по числу носителей SARS-CoV-2. Об этом он заявил на пресс-конференции 13 января, передает телеканал Sky News.

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«За всю пандемию в Австралии у нас было более миллиона случаев SARS-CoV-2 и, к сожалению, 2500 смертей … И около половины этих случаев, которые были зарегистрированы в течение всей пандемии здесь, в Австралии, были диагностированы с начала этого года», — сказал Келли.

В то же время главный врач Австралии отметил, что полностью избавиться от коронавируса уже невозможно.

«Мы не занимаемся уничтожением этого вируса — мы не защитим всех и каждого от заражения этим вирусом в ближайшие недели и месяцы — мы защищаем наши больницы и отделения интенсивной терапии, что получается успешно», — отметил он.

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