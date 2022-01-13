Канберра, 13 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Австралии Пол Келли считает, что Австралия «догнала весь остальной мир» за последние несколько недель, поскольку коронавирус распространяется на территории страны со стремительной скоростью, заставляя министерства здравоохранения штатов и территорий каждую неделю регистрировать новые антирекорды по числу носителей SARS-CoV-2. Об этом он заявил на пресс-конференции 13 января, передает телеканал Sky News.

Австралия

«За всю пандемию в Австралии у нас было более миллиона случаев SARS-CoV-2 и, к сожалению, 2500 смертей … И около половины этих случаев, которые были зарегистрированы в течение всей пандемии здесь, в Австралии, были диагностированы с начала этого года», — сказал Келли.

В то же время главный врач Австралии отметил, что полностью избавиться от коронавируса уже невозможно.

«Мы не занимаемся уничтожением этого вируса — мы не защитим всех и каждого от заражения этим вирусом в ближайшие недели и месяцы — мы защищаем наши больницы и отделения интенсивной терапии, что получается успешно», — отметил он.