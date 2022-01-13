Челябинск, , 11:57 — REGNUM Доцента одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры в Челябинске подозреваемой в получении взяток от студента. Об этом 13 января сообщает областное управление СКР.

Взятка

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Следователи считают, что эта преступная деятельность велась в 2016—2020 годах. Всего она получила больше 185 тыс. рублей. Следователи проводят работу по выявлению подобных преступных эпизодов.

Решается вопрос об избрании гражданке меры пресечения и о предъявлении ей обвинения. Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько сотрудников вузов в Челябинске также попались на взятках от студентов.