Кишинёв, 13 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Молдавская компания «Молдовагаз» полностью перечислила Газпрому оплату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе компании.

ИА REGNUM Газ

«Молдовагаз» полностью перечислило Газпрому оплату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года», — говорится в сообщении.

В связи с этим компания благодарит потребителей, которые до крайнего срока оплатили счета за газ, уточнили там.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Молдавии попросили у Газпрома новой отсрочки для погашения обязательств по поставкам газа.

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