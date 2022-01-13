Сеул, , 11:56 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пэ провел 13 января онлайн переговоры с сингапурским коллегой Нг Тек Хеаном, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, представители двух стран договорились приложить усилия для скорейшего подписания соглашения о цифровом партнерстве, а также провести тесные консультации по вопросам присоединения Южной Кореи к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Читайте также: Южная Корея присоединится к Транстихоокеанскому торговому партнёрству

Они высоко оценили реализацию договоренности о взаимном освобождении вакцинированных от обязательного карантина, а также обсудили ситуацию в Мьянме.

А также: Южная Корея отменит карантин для привитых туристов из Сингапура

Южнокорейский дипломат призвал правительство Сингапура оказать содействие в привлечении южнокорейских компаний в инфраструктурные проекты страны.