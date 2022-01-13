Сеул, 13 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пэ провел 13 января онлайн переговоры с сингапурским коллегой Нг Тек Хеаном, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, представители двух стран договорились приложить усилия для скорейшего подписания соглашения о цифровом партнерстве, а также провести тесные консультации по вопросам присоединения Южной Кореи к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

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Они высоко оценили реализацию договоренности о взаимном освобождении вакцинированных от обязательного карантина, а также обсудили ситуацию в Мьянме.

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Южнокорейский дипломат призвал правительство Сингапура оказать содействие в привлечении южнокорейских компаний в инфраструктурные проекты страны.