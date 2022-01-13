Канберра, , 11:59 — REGNUM Австралийские профсоюзы продолжают безуспешно добиваться повышения заработной платы в 2022 году, в то время как лидеры рабочего движения отмечают, что трудоустроенные жители страны устали от того, что им недоплачивают, и им «не терпится» выйти на забастовки. Об этом 13 января сообщил новостной портал News.com.au.

Австралия

Сейчас профсоюзы по всей Австралии добиваются ежегодного повышения заработной платы не менее чем на три процента, чтобы уровень оплаты труда соответствовал растущей инфляции.

В Объединенном профсоюзе рабочих Австралии, который представляет работников 45 отраслей, включая здравоохранение и уход за престарелыми, розничную торговлю, дошкольное воспитание и общее образованию, гостиничный бизнес, подтвердили, что ведут «большие переговоры» с работодателями как в государственном, так и в частном секторе.

Национальный секретарь профсоюза Тим Кеннеди уже подтвердил, что в большинстве отраслях австралийской экономики рабочие смогут рассчитывать на повышение заработной платы выше трех процентов в год.