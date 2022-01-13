Овюрский район, Тува, , 11:56 — REGNUM В Туве жителя села Хандагайты Овюрского района обвинили в умышленном причинении смерти тяжкого вреда здоровью супруге, в результате чего та скончалась. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным ведомства, утром 14 декабря 2021 года между супругами произошла ссора из-за пьяного состояния жены. 41-летний мужчина, как отмечается, с силой прижал женщину затылком к полу. В результате потерпевшая попала в больницу, а спустя несколько дней скончалась.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», — отметили в управлении.