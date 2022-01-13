Минск, , 11:55 — REGNUM В четверг, 13 января, начинается вывод воинского контингента Белоруссии в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, который закончил свою миссию в республике. Об этом 13 января сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

Эмблема ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Завершено участие белорусского воинского контингента миротворческих сил ОДКБ в урегулировании кризисной ситуации в Республике Казахстан. Вывод миротворческого контингента начинается сегодня», — говорится в сообщении.

Также указывается, что белорусский контингент будет полностью выведен из Казахстана в течение десяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворческая операция ОДКБ в Казахстане завершена, обстановка в стране стабилизирована.