Краснодар, , 11:54 — REGNUM Почти девять тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора будет приобретено Краснодарским краем в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Раздельный сбор мусора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В этом году планируем получить федеральную субсидию на приобретение 8622 контейнеров для раздельного сбора отходов. Кроме того, по краевой госпрограмме разрабатываем семь проектов рекультивации несанкционированных свалок. Из них четыре объекта в границах Анапы, Краснодара, Горячего Ключа и Славянска планируем рекультивировать за средства федерального бюджета до конца 2024 года. Краснодар разрабатывает проект за счет собственных средств», — прокомментировал заместитель губернатора Александр Трембицкий.

Кроме того, в 2022 году должна стартовать работа над проектом по ликвидации несанкционированной свалки в Геленджике.

В рамках реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае планируется построить три современных комплекса по переработке отходов, в том числе в Сочи и Темрюкском районе.