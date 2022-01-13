Глендейл, США, 13 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. «Аризона Койотс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Nhl.com «Аризона Койотс»

В составе «Аризоны» дубль оформил нападающий Райан Дзингел. У «Торонто» точным броском отметился форвард Остон Мэттьюс.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 16-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 19 очков. «Торонто» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 49 очками.

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