Архангельск, 13 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Учеников архангельских школ отправили на дистанционное обучение из-за угрозы взрывов. Сообщение о минировании учебных заведений поступило утром, 13 января.

В школе

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ, школы будут обследованы соответствующими органами.

«Принято решение временно перевести учащихся города на дистанционное обучение, включая вторые смены», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 января, в Архангельске «заминировали» здания мэрии и Арбитражного суда.