Бостон, США, 13 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

(сс) Lisa Gansky Брэд Маршан в составе хоккейного клуба «Бостон Брюинз»

В составе «Бостона» хет-трик оформил нападающий Брэд Маршан, дубль на счету форварда Кёртиса Лазара. У «Монреаля» точным броском отметился форвард Майкл Пеццетта.

На сегодняшний день «Бостон» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 42 очка. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 18 очками.

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