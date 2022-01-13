Москва, , 11:56 — REGNUM Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» рекомендована к принятию на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России. Таково заключение государственной комиссии по итогам госиспытаний, сообщает 13 января близкий к военному ведомству источник.

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море Mil.ru

Ракета рекомендована для вооружения надводных кораблей после двух успешных пусков осенью 2021 года. В 2024 году продолжатся испытания «Циркона» с подводного носителя.

«Госкомиссия по итогам государственных испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя рекомендовала принять ее на вооружение надводных кораблей ВМФ России», — сказал собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФСергей Шойгу анонсировал серийные поставки ракеты «Циркон» в 2022 году. «Цирконы» разработаны и выпускаются в реутовском НПО машиностроения, входящем в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

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