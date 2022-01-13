Мариб, Йемен, 13 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Представители командования международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщили об уничтожении вертолёта йеменских повстанцев-хуситов. Об этом сообщает телеканал Belqees-TV со ссылкой на заявление коалиции.

По последним данным, инцидент произошёл утром 13 января в провинции Мариб. Как сообщается, хуситы планировали использовать вертолёт для переброски войск и боеприпасов из города Сана на юг провинции.

«Мы отслеживаем перемещения для доставки оружия и боеприпасов на фронты, и хуситы должны прекратить любые подобные действия», — заявили в коалиции.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что хуситы перебрасывают дополнительные войска в провинции Мариб и Шабва для того, чтобы остановить наступление правительственной армии Йемена и её союзников.