Кабул, , 11:50 — REGNUM В Афганистане госслужащие-женщины, которым не разрешили работать после возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявляют, что они находятся в опасном положении, и пока неясно, что будет с их перспективами.

Женщины в Афганистане (сс) ArmyAmber

На пресс-конференции 12 января, выразив обеспокоенность сложившейся ситуацией, они сказали, что им был нанесён серьезный экономический и психологический ущерб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Женщины опубликовали резолюцию, в которой говорится, что они составляют 28% государственных служащих Афганистана, и что они были наняты на работу в рамках процесса свободной конкуренции.

Они добавили, что после падения предыдущего правительства они превратились в домохозяек. Женщины говорят, что справедливое участие женщин в процессе управления является составной частью развития. Они подчеркивают, что являются частью общества и не должны больше оставаться в стороне.

По словам женщин, пребывание в положении домохозяек приводит к деградации, потере опыта и навыков. Они также считают, что с нынешними правилами пробелы в административной системе не будут заполнены.

В своей резолюции женщины-госслужащие потребовали вернуть их на работу в государственные учреждения, значимого присутствия на всех уровнях принятия решений и более широкого участия в разработке административной политики.

Они подчеркнули необходимость обеспечения безопасной и надежной рабочей среды для женщин, работающих на государственной службе Афганистана, и призвали Организацию Объединенных Наций и страны мира прислушаться к их голосу.

Женщины предупредили, что если их требования не будут выполнены, они устроят массовые гражданские протесты и продолжат отстаивать свои права.

После падения предыдущего правительства Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли двери учебных заведений для женщин и запретили им работать в государственных учреждениях. Правительство, возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявило, что оно соблюдает права женщин в соответствии с исламскими законами.