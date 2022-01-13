13 января 2022 | Время чтения 4 мин

Заявление Кудрина о более высоком уровне жизни в современной России, чем в СССР, раскритиковали в Сети.

Светлана Шаповалова, , 12:23 — REGNUM Социальные сети живо отреагировали на заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина по поводу уровня жизни в России и в СССР. Немногие с ним согласились. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Алексей Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В целом это правда, но с учётом того, насколько низкий был уровень жизни в СССР, эти 20% не повод для гордости», — считает Артемий Жданов.

«Шутник, однако. При СССР у людей была работа и уверенность в завтрашнем дне, не было кредитного рабства. А сейчас Россия обеспечивает работой китайцев, европейцев, американцев и в меньшей степени россиян, так как экономика, построенная в числе прочих и Кудриным, не предполагает развития своего производства, а значит и создания рабочих мест по всей России», — считает Григорий Байкалов.

«В СССР любой пенсионер мог своих внуков баловать конфетами и мороженым, а сейчас после уплаты ЖКХ сами живут впроголодь! Какие тут внуки?!» — замечает Ф.

«Россияне в среднем живут на 20% лучше… — ключевое слово «в среднем». У меня две курицы в кастрюле. У тебя ни одной. В среднем у нас по одной курице», — иронизирует Сергей Субботин.

«В СССРе на 120 рублев можно было себе раз в пять больше позволить, чем в РФ на 50 тысяч. Газ без счетчиков, раз в год копейки заплатил и пользуйся, вода без счетчиков — то же самое, электричество дешевое, услуги ЖЭК копейки, за колбасой надо было в очереди постоять, но оно того стоило, колбаса была из мяса, а молоко и сметана из коров, а не из пальмы, единственное, джинсы стоили импортные дорого, но также как-то не категорично.

О чем это Кудрин вообще сейчас гонит? Кстати, Кудрину вспомнить бы, что он в КПСС состоял и если были какие-то промахи, то в этом вина его», — рассуждает А.Н.

«В СССР коммуналка стоила почти ничего, сейчас суммарно пятая часть от зарплаты», — соглашается Юрий.

Счет за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Социальные дотации в СССР были большие, да. Но купить что-то кроме минимального набора еды на рубли было нельзя. На практически все вещи была очередь и талоны. Хочешь мебель — записывайся в очередь на заводе, проходи парткомиссию и получай номер, после чего жди», — информирует Галина.

«Жить стало лучше, чем в девяностых. Но не стоит забывать, что девяностые и есть наследие либеральных реформ, начатых ещё в восьмидесятых. Когда обученные в США специалисты, под контролем сотрудников ЦРУ в правительстве, декларировали свободный рынок и разбазаривание государственной собственности, не вспоминая, что пятилетки большевики позаимствовали у американцев.

И потребовалось много лет и усилий, чтобы возвратиться хотя бы к уровню СССР. Китай с тех пор продвинулся в двадцать раз больше. Госпланирование необходимо в стране, где полбюджета тратится на отопление и оборону, помощь братским народам и мир во всём мире», — считает Сергей Сергеев.

«Да, был товарный дефицит, но самое жизненно важное было общедоступно, а сейчас уже и самое жизненно важное для большинства по ценам и тарифам малодоступно, и простейшие продукты типа как деликатесы», — отметил Александр.

«Я хоть и не фанат СССР, но я думаю что если бы СССР не распался, то уровень жизни сейчас бы был процентов на 40 выше, чем 40 лет назад! Возможно, и больше», — считает Юрий.

«В каких-то мелочах мы очевидно потеряли, как обычно это то, что не ценили при СССР. Но в сфере потребления, конечно же, сейчас намного всё круче, в разы. Возможностей стало больше. Просто сравнить количество машин в частных руках, количество жилой площади в городах и так далее.

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По бытовой технике вообще всё стало обыденностью, а не предметом гордости перед гостями, что смог где-то достать японскую двухкассетную магнитолу, заплатив как за половину авто «Москвич», — замечает Иван Альмерин.

«Кудрин соизмерил несоизмеряемое. Но точно могу сказать, что в СССР уровень жизни был однозначно выше, это без вариантов! Причем Союз ощутимо помогал странам Африки, Латинской Америки, Азии. В СССР не было нищих, как сейчас. В СССР пенсионеры не жили впроголодь, как сейчас.

В Союзе не было проблем с работой, каждый мог применить свои знания и умения за достойную оплату своего труда, а не как сейчас люди вынуждены работать за нищенские зарплаты, иначе как подачками это назвать нельзя. Образование достойное было в Союзе, а не то что сейчас. И оно было бесплатным, причем любое! А не как сейчас — «базовое» бесплатное. Про нынешнюю медицину вообще лучше промолчать, она отсутствует как класс», — сокрушается Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в настоящее время уровень жизни в России примерно на 20% выше, чем был в СССР, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил в интервью ТАСС. По его словам, после создания в 1990-е и начале 2000-х годов базовых институтов и принятия ключевых законов государство стало страной с «нормальной рыночной экономикой».

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