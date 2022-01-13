Екатеринбург, 13 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Свердловской области обнулят транспортный налог для многодетных семей, имеющих многоместные автомобили. Об этом на пресс-конференции заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспортный налог

«Мы понимаем, что многодетным семьям тяжело платить транспортный налог, находясь и так в достаточно непростой ситуации», — отметил глава региона.

Планируется, что данная норма коснётся одного автомобиля в семье, в которой воспитываются три и более граждан до 18 лет. Этой мерой поддержки могут воспользоваться не меньше 2,8 тыс. многодетных семей.