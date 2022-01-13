Москва, 13 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Бывшая солистка дуэта Artik & Asti, певица Анна Дзюба, рассказала о своей сольной карьере и планах на будущее. Запись её интервью доступна на YouTube-канале POPCAKE с 12 января.

Скриншот с YouTube Анна Дзюба (Asti)

В начале видео Дзюба подписала контракт с лейблом Universal Music Russia. «Я думаю, мы сделаем очень много нового, я максимально открыта для творчества, я готова творить», — поделилась певица.

Анна Дзюба также рассказала, почему она покинула популярный дуэт. «Расскажу так, как есть, скажу то, что произошло во мне. Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Я благодарна Artik за то, что мы выросли вместе. Мы прошли очень долгий и крутой путь, но каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте — это не вечная история», — объяснила она.

ИА REGNUM напоминает, что дуэт Artik & Asti объявил о своём распаде в ноябре 2021 года. При этом Анна Дзюба оставила свой сценический псевдоним — она исполняет песни как Анна ASTI.