Тула, 13 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Почти четыре десятка мест для купания на праздник Крещения 18−19 января подготовлено в Тульской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенская купель

Всего утверждено 38 мест, в том числе 26 купелей и 12 прорубей. Так, в городском округе Тула подготовлено четыре места для крещенских купаний — это прорубь в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова, купель у Богородице-Рождественского женского монастыря в посёлке Горелки, купель у Свято-Богородицкого Щегловского мужского монастыря, купель у храма святого апостола Андрея Первозванного в деревне Барыбинка.

В Донском оборудована прорубь в микрорайоне Руднев, в Ефремове — на реке Красивая меча и купель у источника в селе Тюртень, в Новомосковске — прорубь на Урванском водоёме и купель у источника в селе Осаново. В Алексине — купель у источника Святой Ефросинии в селе Колюпаново, у источника в деревне Красное, у источника в деревне Егнышевка. В рабочем посёлке Новогуровском будет оборудована прорубь на пруду, в Арсеньевском районе — купель в населенном пункте Даргомыжка, в Белёвском — купель у источника в деревне Жабынь, в Богородицком районе — купель у источника в селе Папоротка. В Веневском районе купель оборудуют у источника «12 ключей» деревни Свиридово, в Воловском районе — купель у родника в селе Никитское и у источника в селе Осиново, в Дубенском районе — купель у источника в селе Новое Павшино, а также купель в селе Сидоровка. В Заокском районе принять участие в крещенских купаниях можно будет в селе Бехово и поселке Велегож, в Куркинском районе — в посёлке Грибоедово, в Киреевском районе — прорубь оборудуют на реке Олень в селе Орловка, в Кимовском районе — оборудуют прорубь на пруду в селе Покровском и купель в селе Себино. В Одоевском районе будет обустроена купель в деревне Зиброво, в Плавском районе — прорубь на реке Плава в городе Плавске, в Суворовском районе — купель у Свято-Никольского храма в селе Березово, в Тепло-Огаревском районе — купель у источника в селе Нарышкино, в Узловском районе — прорубь на пруду «Трестовский» в Узловой и купель у источника в селе Бутырки, в Черском районе — прорубь на реке Чернь, в Щекинском районе — две проруби в Первомайском и Советске, а также купель в деревне Косое, в Ясногорском районе — купель у источника в деревне Башино.

В организованных местах купаний будет дежурить личный состав МЧС России, медицинских служб, областных спасательных формирований, подразделений полиции, а также представителей оперативных служб администраций муниципальных образований.