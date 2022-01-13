Москва, 13 января, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Идеальный вид отдыха зимой, по мнению 39% жителей России, — катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зимний спорт

Более трети (34%) опрошенных считают идеальным видом отдыха зимой поездки в гости к родственникам, друзьям, 28% — отдых дома. Познавательный отдых зимой (экскурсии и путешествия)) близок 27% опрошенных.

Предпочли бы пляжный отдых в тёплых странах 21%. Отдых на даче идеальным назвали 18%, посещение театров, музеев и выставок — 17% респондентов. Рыбалка, охота и походы популярны больше всего у людей 45−59 лет (28%), меньше всего — у граждан старше 60 лет (16%).

Опрос по телефону проведен 10 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, большинство жителей России считает туризм лучшим видом отдыха на новогодние праздники.

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