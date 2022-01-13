Москва, , 11:45 — REGNUM Московский «Локомотив» расторг контракт с нападающим Зе Луишем. Об этом 13 января сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что соглашение между клубом и 30-летним футболистом из Кабо-Верде расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В составе «Локомотива» Зе Луиш выступал с октября 2020 года. Он провёл провел 15 матчей за команду и забил один гол. В сентябре 2021-го он был исключён из заявки клуба на сезон.

С 2015 по 2019 год Зе Луиш играл за «Спартак», в составе которого стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также он выступал за португальские «Жил Висенте», «Брагу» и «Порту».