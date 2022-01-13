Челябинск, 13 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудника полиции подозревают в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Ksonline.ru Взятка

По данным следствия, в 2020 году полицейский получил от бизнесмена более 10 тыс. рублей. А взамен от него ожидали информации о гражданах, умерших на территории города.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности областного главка МВД. Они же осуществляют по уголовному делу оперативное сопровождение.