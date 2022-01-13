София, , 11:42 — REGNUM Руководство крупнейшей на Балканах болгарской горноспасательной базы во Враце, подвергнувшейся несколько дней назад нападению неизвестных вандалов и воров, сообщило о зачислении на ее счета средств, достаточных на покупку нового оборудования и возобновления нормальной работы структуры. Об этом 13 января передает БТВ.

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«Мы не ожидали такой реакции. На нашу просьбу о посильной помощи откликнулись тысячи болгар и даже иностранцев, — заявил представитель Службы горных спасателей Врацы Станой Арабаджиев. — Необходимые для закупки нового оборудования деньги были собраны буквально за несколько часов».

Точная сумма пожертвований не разглашается, однако, по некоторым данным, речь может идти о сотнях тысяч евро.

Напомним, 11 января злоумышленники взломали хозяйственные помещения базы спасателей Врацы, расположенные у подножья горы Стара-Планина на северо-западе Болгарии, и украли оттуда снаряжение и специальную технику, а также электронные приборы. общий ущерб от действий воров оценивается в $150 тысяч. Расследованием обстоятельств инцидента занимается полиция Врацкой области Болгарии.