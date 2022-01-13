Элиста, , 11:41 — REGNUM В отставку ушла руководитель региональной службы по тарифам Республики Калмыкия. Об этом говорится в указе за подписью главы Калмыкии Бату Хасикова.

Отставка Farabi Mahmud

«Прекратить срочный служебный контракт, заключенный с Доногрупповой Светланой Владимировной, председателем Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия, освободить её от замещаемой должности и уволить с государственной гражданской службы Республики Калмыкия по инициативе гражданского служащего», — сказано в документе.

Перед увольнением Хасиков объявил благодарность руководителю ведомства «За безупречное и эффективное исполнение служебных обязанностей».