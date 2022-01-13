Биробиджан, 13 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Еврейской автономии биробиджанец нанял двоих мужчин для того, чтобы они напали на его жену. По его инициативе, женщину избили и ограбили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 января в региональном управлении УМВД.

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У жительницы Биробиджана нападавшие похитили сумку, в которой были 2 тыс. рублей. Когда их задержали, они признались, что их нанял муж женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабёж).

Как сообщало ИА REGNUM, в нападении на продуктовый магазин и автозаправку подозревают жителя Приамурья. В селе Новоалександровка подозреваемый угрожал продавцу магазина предметом, похожим на оружие. Таким способом злоумышленник ночью 2 января забрал из кассы более 15 тыс. рублей.