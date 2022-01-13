Ставрополь, , 11:40 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки было зафиксировано 352 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 13 января губернатор края Владимир Владимиров. Это почти вдвое больше, чем выявлялось лиц с положительными тестами на COVID-19 в период новогодних праздников. Так, в последний день каникул в крае был подтвержден диагноз COVID-19 у 175 человек, а минимальный прирост заболевших был зафиксирован 2 января 2022 года — 157 человек.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Напомним, власти региона, после новогодних каникул, отмечая существенное снижение числа заболевших и случаев летального исхода, поставили вопрос о возможном отказе от использования от QR-кодов о вакцинации в общественных местах. Напомним, система применения кодов была введена на Ставрополье в конце 2021 года, однако перед новогодними праздниками её отменили до 20 января 2022 года, сославшись на обращение представителей бизнес-сообщества, которое терпело значительные убытки из-за ее введения.

Поскольку с наступлением первой рабочей недели нового года в крае число заболевших существенно выросло, стоит предполагать, что руководству краем вновь придется обратиться к непопулярным ограничительным мерам.

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