Афины , , 11:40 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над греческим «Панатинаикосом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 98:74.

Баскетбол

Самым результативным игроком стал форвард ЦСКА Марюс Григонис, на счету которого 19 очков. В составе «Панатинаикоса» форвард Иоаннис Папапетру набрал 16 очков.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги. «Панатинаикос» идёт на 17-м месте.

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