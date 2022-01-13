Уфа, , 11:44 — REGNUM Новый учебный экспонат — сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 появился на площадке лабораторно-испытательного комплекса Уфимского государственного авиационного технического университета. Об этом сообщает пресс-служба этого вуза.

Су-34 и Су-35 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Данный самолет является одним из самых первых в этой серии. В первый раз он поднялся в небо в 2006 году.

«Последние годы службы борт с номером 01 провел в Государственном лётно-испытательном центре Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова (г. Ахтубинск, Астраханская область). Теперь он станет учебным пособием для студентов нашего университета», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Су-34 является уникальной машиной, поскольку совмещает в себе сразу три самолета: штурмовик, истребитель и фронтовой бомбардировщик. Самолет может эффективно уничтожать надводные и наземные цели, успешно бороться с любыми воздушными целями.