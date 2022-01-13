Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM В одной из квартир на юго-западе Санкт-Петербурга нашли тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями. Об этом 13 января корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Нож Nversia.ru

Тело 84-летней пенсионерки с многочисленными ножевыми ранениями правоохранители обнаружили в трехкомнатной квартире дома 18 по улице Пионерстроя в Красносельском районе города. При предварительном осмотре было установлено, что у погибшей выколоты глаза, а также изуродованы гениталии.

Как уточнил ИА REGNUM источник, под подозрение попал 47-летний сын убитой. Мужчина состоит на учете в психдиспансере. В настоящий момент он задержан, но дать показания не может, так как находится в нестабильном состоянии.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.