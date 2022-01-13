Джакарта, 13 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. По данным министерства религии Индонезии, 1023 паломника отправились в Саудовскую Аравию для совершения умры, сообщает Kompas.

Pixabay.com Мекка

«1023 паломника были отправлены в Саудовскую Аравию, 870 из них прошли медицинский осмотр», — говорится в заявлении министерства религии.

Все прибывшие в Саудовскую Аравию паломники пройдут пятидневный карантин.

Паломники, совершающие умру, отправились в Саудовскую Аравию 8 января 2022 года, а вернутся 17 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо отправился с визитом на остров Ломбок.