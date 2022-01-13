Киев, , 11:38 — REGNUM С критикой переговоров между Россией с США и НАТО по гарантиям безопасности из-за того, что в них не принимала участие Украина, выступил мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил об этом 13 января в интервью телеканалу CNN.

«Все говорят про Украину без Украины», — сказал киевский градоначальник.

При этом он назвал российско-американские переговоры и заседание Совет Россия — НАТО «геополитической игрой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что своими недавними действиями на границах Украины и в Крыму Россия якобы нарушает свои обязательства, подобное «угрожающее поведение» Москвы может повлечь за собой введение санкций.