Орел, , 11:41 — REGNUM В рамках аукциона 4 февраля 2022 года планируется реализовать пакет акций (22,46% от уставного капитала) ПАО «Орелстрой», который на сегодня находится в собственности Орловской области. Стартуют торги с суммы в 917 518 900 рублей и пройдут с шагом повышения 9 175 189 рублей, передаёт ИА REGNUM на данные документации с сайта «Российского аукционного дома».

Строительство Булатова Екатерина © ИА REGNUM

По данным из отчёта компании за 2020 год, она ведёт свою историю с 1943 года — «с создания участка военно-строительных работ для восстановления освобожденного от немецко-фашистских захватчиков города Орла от разрухи, трансформированного впоследствии в управление строительства «Орелстрой».

В документе также уточнялось, что из 220 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, введенных в 2020 году организациями — застройщиками, 40,6% пришлось на группу компаний ПАО «Орелстрой».

Напомним, также в Москве с торгов 4 марта 2022 года планируется продать акции АО «Центральный конструкторско-технологический институт». В этом случае хотят реализовать пакет, составляющий 100% уставного капитала общества.