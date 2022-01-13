Сеул, 13 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В 2021 году индекс экспортных цен в Южной Корее составил 117,46 пункта, что на 17,6% больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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По их словам, годовой показатель является самым высоким за последние восемь лет.

Индекс импортных цен составил 108,29 пункта, что на 14,3% больше по сравнению с 2020 годом. Данный показатель является рекордным с 2014 года.

Тем не менее, в декабре 2021 года индекс импортных цен сократился на 1,9%, до 127,11 пункта.

Импортные цены на уголь и нефтепродукты упали на 5,6%, металлическую продукцию — на 1,3%.

Индекс экспортных цен в Южной Корее в декабре также сократился на 1%, до 114,64 пункта.

Цены на продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйства выросли на 1,7%, однако стоимость химической продукции, напротив, сократилась на 1,7%, угля и нефтепродуктов — на 5,3%.