Москва, 13 января 2022, 11:36 — REGNUM Иностранных агентов не должно быть среди журналистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Закон призван оградить страну от иностранного вмешательства, подчеркнул он.
Много вопросов к самому журналистскому сообществу, говорит Володин.
Он указал на то, что депутаты Госдумы отказались от акций зарубежных компаний, от вкладов в зарубежных банках и много другого.
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