Москва, , 11:36 — REGNUM Иностранных агентов не должно быть среди журналистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается иностранных агентов, их не должно быть среди журналистов», — сказал Володин.

Закон призван оградить страну от иностранного вмешательства, подчеркнул он.

«Форму — предлагайте. Если мы достигнем этой цели, наша страна будет развиваться более эффективно. Вы видите, какие вызовы, их надо преодолевать. Ни одно государство, предлагая свои коврижки, не собирается делать нашу страну процветающей», — заявил спикер Госдумы.

Много вопросов к самому журналистскому сообществу, говорит Володин.

Он указал на то, что депутаты Госдумы отказались от акций зарубежных компаний, от вкладов в зарубежных банках и много другого.

«Надо сделать выбор. Страна у нас одна — Россия», — подчеркнул Володин.

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