Кострома, 13 января 2022, 11:49 — REGNUM После трагедии с похищением и убийством 5-летней девочки для всех детсдовцев и школьников Костромской области проведут дополнительные профилактические занятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента образования и науки региона Илья Морозов.
Детям расскажут, как правильно вести себя в критической ситуации. Занятия будут включать в себя не только теорию, но и отработку знаний на практике.
К беседам с детьми привлекут полицейских, работников МЧС, представителей общественных организаций — Школы безопасности, Совета отцов, поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». С родителями юных костромичей проведут тематические классные часы. На сайтах и в официальных аккаунтах всех образовательных организаций региона разместят краткие памятки.
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