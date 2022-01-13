Кострома, 13 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. После трагедии с похищением и убийством 5-летней девочки для всех детсдовцев и школьников Костромской области проведут дополнительные профилактические занятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента образования и науки региона Илья Морозов.

Pixabay.com Ребёнок и взрослый

Детям расскажут, как правильно вести себя в критической ситуации. Занятия будут включать в себя не только теорию, но и отработку знаний на практике.

«Подчёркиваю: это не разовая акция, а планомерная работа. Чтобы знания и навыки закрепились у воспитанников, занятия проходят в различных формах, том числе и интерактивных, с отработкой практических навыков. Этой работой дополнительно будут охвачены все дети, посещающие детские сады и школы», — сказал Морозов.

К беседам с детьми привлекут полицейских, работников МЧС, представителей общественных организаций — Школы безопасности, Совета отцов, поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». С родителями юных костромичей проведут тематические классные часы. На сайтах и в официальных аккаунтах всех образовательных организаций региона разместят краткие памятки.